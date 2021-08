Obwohl es in der Sommerzeit im Großherzogtum in der Regel etwas ruhiger zugeht, war der Ampelblitzer in seinem ersten Monat viel gefordert

Lokales 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Seit einem Monat in Betrieb

Ampelblitzer stellt mehr 1.000 Verstöße fest

Maximilian RICHARD 145 Euro und zwei Führerscheinpunkte: Das ist der Preis für das Überfahren einer roten Ampel. Seit einem Monat werden deutlich mehr Verkehrsteilnehmer für diesen Verstoß zur Rechenschaft gezogen.