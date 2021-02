Seit August galt Eva als vermisst. Nun konnten Polizisten die 16-Jährige im Saarland ausfindig machen. Sie ist wohlauf.

Seit August vermisst: 16-Jährige unversehrt aufgefunden

Wie das Polizeipräsidium Trier am Sonntag mitteilt, konnte eine seit August in Luxemburg als vermisst gemeldete 16-jährige Jugendliche am Sonntag im Zuge der Ermittlungen im Saarland lokalisiert und angetroffen werden. Die junge Frau sei wohlauf und unversehrt. Sie sei gegen 16 Uhr an die Polizei des Großherzogtums überstellt worden, so die Mitteilung.

Die Ermittlungen zum Aufenthalt sowie zu den Umständen des Verschwindens der Jugendlichen dauern noch an. Deutsche Medien hatten vor Kurzem über den Fall berichtet und das Verschwinden der Jugendlichen mit einer Beziehung zu einem deutlich älteren Mann in Verbindung gebracht. Ob die junge Frau Opfer von Straftaten wurde, sei noch nicht geklärt, so die Polizei in der Mitteilung.



„Da der Sachverhalt die innere Privatsphäre und das überwiegend schutzwürdige Persönlichkeitsrecht des minderjährigen Mädchens betrifft, können wir zu den Details der Ermittlungen und des Polizeieinsatzes zurzeit keine weiteren Auskünfte erteilen“, wird der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier in einer Mitteilung zitiert.

