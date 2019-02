1969 stürzte in Marnach die Spitze eines RTL-Sendemastes wegen eines Sturms auf ein Kontrollgebäude. Daraufhin starteten 1970 die Arbeiten am Mast in Hosingen, wo er auch heute noch Dienst tut.

Lokales 2 Min.

Seit 1970 auf Sendung

Marc HOSCHEID 1969 stürzte in Marnach die Spitze eines RTL-Sendemastes wegen eines Sturms auf ein Kontrollgebäude. Daraufhin starteten 1970 die Arbeiten am Mast in Hosingen, wo er auch heute noch Dienst tut.

Er ist zwar 24 Meter kürzer, wesentlich schmaler und wohl auch etwas weniger romantisch als sein berühmtes „Pendant“ in Paris, doch ähnlich wie der Eiffelturm ist auch der RTL-Sendemast in der Nähe von Hosingen ein echter Blickfang ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.