Seismologen unter Einsturzgefahr

Jacques GANSER Wegen Stabilitätsproblemen ist die unterirdische Versuchsanlage in Walferdingen zurzeit nur bedingt nutzbar.

Das in einer alten Gipsmine untergebrachte geodynamische Laboratorium in Walferdingen leidet unter Stabilitätsproblemen. Besonders im Eingangsbereich der unterirdischen Anlage gibt es seit Jahren Probleme mit der Abstützung. Das Labor ist weltweit einzigartig und wird als Messanlage für Erdbeben und andere Verschiebungen in der Erdkruste genutzt. Auch im Zuge der Klimaforschung kam das Laboratorium bereits zum Einsatz.



In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des DP-Abgeordneten Guy Arendt bestätigen Kulturministerin Sam Tanson und Bautenminister François Bausch, dass die Holz- und Metallstruktur in einem schlechten Zustand sei.



Belüftung fehlt

Auch die Belüftung der unterirdischen Anlage funktioniere je nach Wetterlage nur unzureichend und stelle damit eine Gefahr für die Mitarbeiter des Laboratoriums dar. Auf Empfehlung einer auf diese Fälle spezialisierten Firma wurde in Zwischenzeit ein Warnsystem installiert, zudem wurden die Seitengänge geschlossen und eine Notfallausrüstung vor Ort installiert.



Der Zugang zur Anlage ist mittlerweile nur noch denjenigen Personen erlaubt, die für den Unterhalt der empfindlichen Messsysteme zuständig sind. Nach einer Besichtigung durch Fachpersonal wurden die Kosten für notwendige Stabilisierungsarbeiten auf rund 720 000 Euro geschätzt. Darin sind allerdings weder ein zusätzlicher Belüftungsschacht noch ein Notausgang enthalten.

Was das Anlegen eines vertikalen Schachtes betrifft, so würde dieser inmitten einer geschützten Natura-2000-Zone münden. Aber auch die Wissenschaftler sträuben sich gegen diese Lösung, da damit die einzigartige Abgeschlossenheit der Anlage gefährdet sei. Die hochempfindlichen Messgeräte würden dann gestört und wertlose Ergebnisse liefern.



Notausgang vorgeschrieben

Zwar könne man das Personal mit Atemluftgeräten auszurüsten, damit wäre aber dann noch immer nicht das Problem des von der Gewerbeinspektion verlangten Notausgangs gelöst. Zudem würden die durch die Arbeiten ausgelösten Vibrationen ein Stilllegen des Labors während dieser Periode erfordern. Beide Minister schließen mit der Bemerkung, dass wegen der genannten Schwierigkeiten zurzeit noch keine Entscheidung in diesem Dossier gefallen sei.



Alain Faber, Direktor des natur musée und Mitglied im Verwaltungsrat des Centre européen de géodynamique et de séismologie ECGS, meint dazu: „Bisher können wir mit eingeschränktem Zugang normal weiterarbeiten. Allerdings ist die Mine jetzt für Besucher-Forschergruppen gesperrt, die dort verschiedene Geräte eichten.“ Laut Faber sei die Mine für die Messungen von einmaligem Wert. „Es gibt in Luxemburg keine wirkliche Alternative.“