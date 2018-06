Am 24. Juni feiern wir die Geburt Johannes des Täufers.

Sein Name ist Johannes

Johannes der Täufer - so außergewöhnlich die Ankündigung seiner Geburt war, so bedeutungsvoll sind auch die Umstände seiner Namensgebung.

So außergewöhnlich die Ankündigung seiner Geburt war, so bedeutungsvoll sind auch die Umstände seiner Namensgebung.



Es ist erstaunlich, dass Zacharias erst wieder sprechen kann, nachdem er den Namen des Kindes, den Elisabeth genannt hat, bestätigt: er heißt Johannes.



Das Sprechen scheint an diese Bestätigung gebunden. Johannes bedeutet Gott ist gnädig oder der Gottbegnadete. Dieser Name ist Auftrag. Es ist doch eigenartig, dass, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das erste ist, was die Leute fragen: wie heißt er/sie denn?









Sofort assoziieren wir etwas oder verbinden Vieles mit einem Namen. Doch auch mit dem eigenen? Verbinden wir auch den Sinn, den Auftrag wie bei Johannes? Mein Name ist Véronique und kommt aus dem Griechischen: „pherein“ = tragen oder bringen, und „nike“ = der Sieg, also die „Siegbringerin“.





Doch auch die Verbindung mit der Frau, die laut Überlieferung Jesus auf dem Kreuzweg ein Tuch reicht, auf welchem er sein Antlitz hinterlässt, war und ist mir immer wieder Auftrag. Dieses Ereignis vermischt sich mit dem lateinischen „vera“ ist „wahr" und „ikon/eikon“ ist Bild, also „wahres Bild“.

Gottes wahres Bild in die Welt bringen, was für ein Auftrag! Ich werde dies zeitlebens wohl nicht schaffen, aber ich bemühe mich täglich ein bisschen.

Sr. Véronique Weis