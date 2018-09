Seilbahn soll Touristen an die Mosel locken

Wandern, Golf und Mountainbike auf den Bergen rund um die Mosel, verbunden durch eine Seilbahn: Winzer Henri Ruppert hat ein Konzept vorgelegt, um Schengen zum Magnet für wohlhabende Touristen zu machen.

Der Name Schengen ist von Portugal bis Finnland bekannt, doch die meisten Menschen denken dabei eher an die Geschichte der EU denn an Tourismus. Rund 40 000 Besucher im Jahr hat das Europa-Museum am Moselufer, doch nach einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein im Museums-Café schwirren sie meistens wieder ab.

Der Winzer Henri Ruppert hat sich lange Gedanken gemacht, wie man Touristen länger im Dreiländereck halten kann ...