(str) - Starke Gefühle, ganz nah am Geschwindigkeitsrausch gab es am Sonntag in der „Cité du fer“.



In Differdingen wurde sich nämlich nicht nur beim „En Dag wi fréier“ der Nostalgie, der Sehnsucht nach vergangenen Zeiten, gewidmet, dort stand beim Seifenkistenrennen auch reichlich Nervenkitzel auf der Tagesordnung.



Und trotz aller Sicherheitsvorkehrungen blieben hier einige Schrammen nicht aus. Alle Teilnehmer wurden im Anschluss mit Medaillen oder gar Pokalen belohnt.



Ansonsten ging es eher gemächlich zu in Differdingen. Hier wurde gehäkelt und gestrickt, dort geschmiedet. Wenige Meter weiter wurde gebacken und das alles im historischen Gewand. Die passende Musik durfte auch nicht fehlen, genauso wenig wie der Happen und der Tropfen gegen den Durst.