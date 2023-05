Sehen und gesehen werden

In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Wahlen.

Nadine SCHARTZ Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Wahlen.

Es ist so weit. Spätestens seit dem Wochenende ist das Wahlfieber in Luxemburg endgültig ausgebrochen. Entlang der Straßen, an Straßenlampen, in Privatgärten oder vor Gebäuden – überall sind jene Personen zu sehen, die sich am 11. Juni der Wählerschaft in den Gemeinden stellen.

Auf den Listen befinden sich bekannte Gesichter, gestandene Politiker sowie die ein oder andere Überraschung. So schmücken so manche Gesichter die Wahlplakate, die noch nie etwas mit Kommunalpolitik am Hut hatten, sich nun aber für ihre Ortschaften engagieren wollen. Liegen der Mehrheit wohl die Interessen ihrer Gemeinde am Herzen, waren bei anderen Überredungskünste notwendig, um am Ende eine vollzählige Liste präsentieren zu können.

Dabei sein und sich zeigen, lautet das Motto.

Ist die Entscheidung erst einmal getroffen, ziehen sie oft in Gruppen los und lassen sich kein Konzert, kein Dorffest und keinen Floh- oder Blumenmarkt entgehen. Dabei sein und sich zeigen, lautet das Motto. Dabei fallen natürlich auch die Unterschiede auf zwischen jenen Personen, die sich wirklich für die Bürger interessieren, und jenen, die von Event zu Event hetzen, nur um ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen.

Beobachtet man dies, kann das nicht nur vielsagend, sondern auch durchaus belustigend sein. Etwa dann, wenn die Kandidaten sich nicht einmal bemühen, ihre Wählerschaft anzusprechen, sondern wie eine allein gelassene Reisegruppe zusammenstehen. Oder, wenn sie krampfhaft versuchen, ihre Gadgets an mögliche Wähler zu verteilen, am Ende aber nur die Kinder sich an roten Doughnuts oder blauem Popcorn erfreuen.



Als ich nun aber am Sonntag auf einem Fest war, war etwas anders. Trotz vieler Besucher erschien es, als ob die Wahlen längst vorbei wären. Kein Kandidat war dort zu sehen. Und plötzlich fehlte mir der Trubel dann doch. Immerhin herrscht diese besondere Aufregung nur alle sechs Jahre.

