Seeprojekt Weiswampach: Umweltgenehmigung liegt vor

John LAMBERTY Was Bürgermeister Henri Rinnen dem "Luxemburger Wort" bereits Ende August angekündigt hatte , ist nun eingetroffen: Die Genehmigung des Umweltministeriums für das geplante Freizeitresort am See in Weiswampach.

Seit Montag verfügt die Gesellschaft Prolaweis, die für die Umsetzung des geplanten Freizeitresorts samt Hotel, knapp 100 Ferienchalets und Activity-Park am Seeareal in Weiswampach verantwortlich zeichnet, nun über die notwendige Genehmigung des Umweltministeriums. Das Dokument liegt dem „Luxemburger Wort“ vor. Das Unternehmen darf demnach, unter Einhaltung der ministeriellen Vorgaben, das notwendige Gelände roden und vor Ort auch ein zwischenzeitliches Depot für die Baustellendauer einrichten ...