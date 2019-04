Sechs Wochen Autofasten: Ein Umstieg mit Höhen und Tiefen

Das Auto stehen lassen und Alternativen nutzen - dazu ruft die Aktion Autofasten auf. Eine LW-Redakteurin wagt den Selbstversuch.

Das Auto so oft es geht stehen lassen und stattdessen auf Alternativen zurückgreifen: Die Aktion Autofasten rief in den sechs Wochen vor Ostern dazu auf, neue Wege auszuprobieren. Doch was ist tatsächlich machbar? Ist es bloß eine Frage des guten Willens, der Bequemlichkeit, der Gewohnheit? Und wo stößt man dann doch an seine Grenzen? Ein Selbstversuch mit Höhen, mit Tiefen und mit allerlei Erkenntnissen.



Um es vorwegzunehmen: Ich gehöre zu jenen 73 Prozent, die ihren Arbeitsweg gemäß der 2017 vom zuständigen Ministerium durchgeführten Luxmobil-Studie vorwiegend mit dem Auto zurücklegen ...