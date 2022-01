In Rodange musste der Notarzt Erste Hilfe leisten, nachdem ein Auto gegen einen Baum gekracht war.

Sechs Verletzte in Rollingen, Küntzig und Rodange

Teddy JAANS In Rodange musste der Notarzt Erste Hilfe leisten, nachdem ein Auto gegen einen Baum gekracht war.

(TJ) - Die Zentrale der Rettungsdienste meldet drei Unfälle mit insgesamt sechs verletzten Personen.

Der erste Einsatz geht auf 18.30 Uhr zurück, nachdem in Rollingen bei Mersch ein Fahrzeug gegen eine Mauer geprallt war. Dabei wurde ein Mensch verletzt, sodass der CGDIS einen Rettungswagen aus Lintgen und die Feuerwehr aus Mersch abkommandierte.

Gegen 0.15 Uhr in der Nacht krachte in Küntzig ein Auto gegen einen Bus. In diesem Fall gab es zwei Verletzte, die von Sanitätern aus Sassenheim/Differdingen geborgen und ins Krankenhaus gefahren wurden, derweil die Feuerwehr aus Kaerjeng die Unfallstelle räumte.

Drei Verletzte gab es bei einem Unfall gegen 2.30 Uhr in der Frühe in Rodange, als ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und in der Folge gegen einen Baum prallte. Sanitäter aus Esch/Alzette, Sassenheim-Differdingen und Düdelingen waren im Einsatz, sie bekamen Unterstützung vom SAMU-Notarzt aus Esch/Alzette. Die Feuerwehr aus Petingen sicherte die Unfallstelle ab und ließ das stark beschädigte Fahrzeug bergen.

