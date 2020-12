Feuer-Drama am Christtag: Vier Bewohner eines Einfamilienhauses mussten per Drehleiter gerettet werden.

Sechs Verletzte bei Hausbrand in Leudelingen

(jt) - Am Freitagmorgen ist in einem Einfamilienhaus in Leudelingen ein Brand ausgebrochen. Insgesamt sechs Personen wurden dabei verletzt und mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden, wie der Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) auf Facebook berichtet.

Der Notruf in der Einsatzzentrale ging gegen 7 Uhr ein. Es hieß, dass sich noch Personen in der ersten Etage des Hauses im Domaine Op Hals befänden und dort festsäßen. Mehrere Bewohner konnten sich auf ein Vordach retten und machten sich von dort aus bemerkbar. Die Feuerwehrkräfte, die schnell vor Ort waren, brachten vier der Bewohner per Drehleiter in Sicherheit.

Das Feuer war im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Foto: CGDIS

Insgesamt sechs Personen wurden vor Ort versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht. Der Brand im Erdgeschoss konnte laut CGDIS rasch gelöscht werden.

Insgesamt 50 Feuerwehrkräfte aus Leudelingen, Bettemburg und der Stadt Luxemburg waren vor Ort im Einsatz. Details zur Brandursache sind derzeit nicht bekannt.

