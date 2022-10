Zum Aufatkt der neuen Woche musste der CGDIS nach fünf Unfällen ausrücken.

Zeugenaufruf der Polizei

Fahrradfahrerin schwer verletzt - Unfallfahrer geflüchtet

Zum Aufatkt der neuen Woche musste der CGDIS nach fünf Unfällen ausrücken.

(TJ) - Zum Auftakt der neuen Woche musste der CGDIS nach fünf Unfällen ausrücken. Die Unfallserie startete gegen 6.50 Uhr mit einem Zwischenfall in Luxemburg-Bahnhof - an der Kreuzung der Rue Bender mit der Rue de Bonnevoie, als eine Radfahrerin von einem Auto angefahren, mehrere Meter durch die Luft geschleudert und zu Boden geworfen wurde. Die Unglückliche verletzte sich dabei ernsthaft, sodass der SAMU-Notarzt und ein Krankenwagen aus der Hauptstadt angefordert wurden. Der implizierte Automobilist machte sich aus dem Staub, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um Zeugenaussagen. ( Tel.: (+352) 244 40 1000 oder E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu)

Zwischen Bivingen und Livingen krachte gegen 8.15 Uhr ein Auto gegen einen Bus. Auch in diesem Fall gab es einen Verletzten, Rettungswagen und Feuerwehr aus Düdelingen und Roeser rückten an.

Gegen 8.30 kam es in der Lëtzebuergerstrooss in Frisingen zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein Rettungswagen aus Düdelingen brachte einen Verletzten ins Krankenhaus, derweil die Feuerwehren aus Aspelt und Frisingen sich um die Absicherung und Räumung der Unfallstelle kümmerten.

Gegen 10.30 Uhr kollidierten auf der RN37 bei Ehleringen zwei Fahrzeuge. Zwei Menschen wurden bei diesem Unfall verletzt, der Einsatz war für Sanitäter und die Feuerwehren aus den Zentren Esch/Alzette und Sassenheim-Differdingen.

Zwischen Birtringen und Welsdorf verlor gegen 10.50 Uhr ein Fahrer auf dem CR345 die Kontrolle über sein Auto, das in der Folge in einem Feld landete. Auch hier musste ein SAMU-Notarzt herbeieilen. Sanitäter aus dem Zentrum Nordstad übernahmen den Transport ins Krankenhaus, die Wehren aus den Zentren Nordstad, Colmar-Berg-Schieren räumten die Unfallstelle.

Lesen Sie auch:

Drei verletzte Fußgänger und ein brennender E-Scooter

Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.