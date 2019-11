Auch zum Auftakt des Wochenendes kommen die Rettungsdienste nicht zur Ruhe.

Sechs Unfälle seit Freitagabend

(TJ) - Auch zum Auftakt des Wochenendes kommen die Rettungsdienste nicht zur Ruhe. Am Samstagmorgen mussten die Mannschaften drei Verwundete nach drei Zwischenfällen versorgen.

Der erste Einsatz geht auf 7 Uhr zurück. In der Dunkelheit hatte ein Autofahrer auf der Rue Emile Mark in Differdingen einen Fußgänger angefahren. Dieser wurde dabei verwundet, sodass eine Ambulanz aus Esch/Alzette bestellt wurde. Die Feuerwehr aus Sassenheim-Differdingen sicherte den Ort ab.

Kurz nach Tagesanbruch - gegen 8.30 Uhr - verlor auf der Chaussée Blanche in Strassen ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. der von der Straße abkam und gegen eine Mauer prallte. Dabei wurde eine Person im Auto verwundet. Der Einsatz war für die Sekuristen aus Mamer und die hauptstädtische Berufsfeuerwehr.

Um 10.30 Uhr kam ein Fahrer auf der N7 zwischen Fridhaff und Lipperscheid ins Rutschen und stieß gegen die Leitplanken. Auch bei diesem Unfall wurde ein Mensch verwundet, sodass die Zentrale der Rettungsdienste einen Rettungswagen aus Ettelbrück und die Feuerwehr aus Bourscheid alarmierte.

Die Mannschaften des CGDIS mussten auch am Freitagabend und in der Nacht bereits zwei Einsätze leisten. In zwei Fällen notierte die Polizei erhöhten Alkoholkonsum.