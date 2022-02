Insgesamt sechs Menschen wurden in den vergangenen Stunden im Straßenverkehr verletzt - eine davon schwer.

Sechs Personen bei drei Unfällen verletzt

Insgesamt sechs Menschen wurden in den vergangenen Stunden im Straßenverkehr verletzt - eine davon schwer.

(jwi) - Insgesamt sechs Menschen wurden in den vergangenen Stunden im Straßenverkehr verletzt, schreibt der nationale Rettungsdienst CGDIS am Samstag in seinem Bericht.

Der schwerste Unfall ereignete sich um 2.16 Uhr auf der Autobahn A4 in Richtung Luxemburg. Bei Leudelingen bekamen sich drei Fahrzeuge zu fassen, zwei Personen kamen dabei zu Schaden - eine davon schwer. Vor Ort waren die Rettungsdienste aus Luxemburg-Stadt und Monnerich.

Um 23.53 Uhr verunfallte ein Wagen auf dem CR345 zwischen Oberfeulen und Mertzig. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Gegen 17.30 Uhr kam noch eine weitere Person bei einem Unfall in Echternach zu Schaden.

