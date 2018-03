Weil er am frühen Morgen des 28. Juni 2009 vor dem damaligen Red Club in der Rue de Bouillon in eine Schlägerei verwickelt war, wurde ein junger Mann am Donnerstag in erster Instanz zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt.

Sechs Monate Haft nach Schlägerei

Bei einer Schlägerei im Juni 2009 wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er starb. Dem Haupttäter konnte der Prozess bisher nicht gemacht werden. Ein anderer Mann wurde nun zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt.

(SH) - Weil er am frühen Morgen des 28. Juni 2009 vor dem damaligen Red Club in der Rue de Bouillon in eine Schlägerei verwickelt war, wurde ein junger Mann gestern in erster Instanz zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt.



Es ist bereits die fünfte Person, die sich aufgrund dieser Schlägerei, bei der ein 17-jähriger Franzose mit einem Messer verwundet und an den Folgen seiner Verletzungen gestorben war, verantworten musste. Bereits im Mai vergangenen Jahres waren zwei Mittäter zu einer einjährigen Haftstrafe, einer zu einer einjährigen Bewährungsstrafe und einer zu 120 Stunden allgemeinnütziger Arbeit verurteilt worden.



Dem Haupttäter konnte der Prozess bisher hingegen nicht gemacht werden.