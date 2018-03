Er hatte zunächst den Zaun durchtrennt, dann versucht die Karosserie eines Lieferwagens auseinander zu nehmen um schließlich das Schloss zu knacken und rund 400 Päckchen zu öffnen. Nun muss er für sechs Monate nach Sing-Sing.

Sechs Monate Haft für Paketdienst-Einbrecher

Steve Remesch

Youness T. hatte bei seinem Streifzug in Contern wenig Glück. Es war dem 28-Jährigen aus Brüssel zwar recht einfach gelungen, in der Nacht zum 1. Mai 2016 auf das Gelände des Paketdienstleisters UPS zu gelangen, als er aber versuchte in einen Lieferwagen einzubrechen, fiel ihm das recht schwer.



Zunächst hatte er versucht, die Karosserie des Lieferfahrzeugs aufzuschneiden. Dabei hinterließ er erste DNS-Spuren. Dann fiel ihm sein Schraubenzieher in einen Spalt zwischen dem Wagen und der Laderampe - mitsamt weiteren DNS-Anhaftungen.

Einbruch bei Paketdienst: Zwei Jahre Haft gefordert

Es gelang ihm letztendlich auch in das Fahrzeug einzudringen und fast alle der 411 Päckchen zu öffnen. Doch sein Glück habe er auch hier nicht gefunden, meinte zumindest sein Anwalt im Prozess. Denn sein Mandant habe nichts gefunden, das sich leicht weiterverkaufen ließe. Zwar hatte UPS vage angegeben, Kunden für gestohlene Waren entschädigt zu haben, doch im Prozess lage keine Liste vor. Der Verteidiger beantragte am Ende des Verfahrens, das Gericht solle es beim Strafmaß bei den sechs Monaten belassen, die der geständige Einbrecher bereits in Untersuchungshaft verbracht habe.



Das Gericht leistete dem offenbar Folge. Die Staatsanwaltschaft hatte indes eine Haftstrafe von zwei Jahren gegen den einschlägig vorbestraften Angeklagten gefordert.