In der Nacht auf Freitag sind in einem Depot in Prüm (D) sechs Linienbusse völlig zerstört worden. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Sechs Linienbusse ausgebrannt

(Siko) - Gegen 2 Uhr in der Nacht wurden die Behörden über einen Brand in einem Depot im deutschen Prüm in Kenntnis gesetzt. Trotz des beherzten Eingreifens der Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis konnte nicht verhindert werden, dass sechs Schulbusse völlig zerstört wurden.



Drei weitere Busse und ein Wohnwagen wurden beschädigt. Die Fahrzeuge sollten ab kommenden Montag als Schulbusse eingesetzt werden. Nach den ersten Feststellungen könnte es sich um Brandstiftung handeln. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Prüm auch die umliegenden Wehren aus Weinsheim, Pronsfeld, Waxweiler mit 70 Kräften, zwei Streifen der Polizei Prüm und die untere Wasserbehörde.