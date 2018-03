Autofahrer, die am Montagabend in Richtung Belgien fahren wollen, müssen Geduld aufbringen. In Weyler kurz hinter der Grenze kam es zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Der Rückstau geht bis nach Luxemburg.

Sechs Kilometer Stau in Richtung Belgien

(SH) - Autofahrer, die am Montagabend über die A6 in Richtung Belgien fahren wollen, müssen Geduld aufbringen. In Weyler, kurz hinter der Grenze, kam es auf der belgischen E111 in Richtung Belgien zu einem Unfall. Ein Lastwagen liegt quer und hat einen Teil seiner Ladung verloren. Ein Teil der Fahrbahn ist blockiert.



Der Rückstau, derzeit sechs Kilometer lang, geht bis nach Luxemburg.