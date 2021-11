Am Sonntag meldet die Polizei Einbrüche in Monnerich, Cents und Ulflingen sowie Überfälle in der Hauptstadt.

Aus dem Polizeibericht

Sechs Einsätze wegen Einbrüchen und Überfällen

(jwi) - Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, kam es in den vergangenen Stunden zu mehreren Überfällen und Diebstählen.

So wurde gegen 17 Uhr ein Jugendlicher in Mamer von vermutlich drei Personen geschlagen und beraubt. Sein Mobiltelefon, Kleidungsstücke sowie weitere Gegenstände wurden entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.



Gegen 19.30 Uhr wurde ein Mann in Luxemburg-Stadt zwischen der Kinnekswiss und dem Parking Glacis von mehreren Personen festgehalten, Sie verlangten seine Brieftasche. Zwei Jugendliche kamen dem Mann zu Hilfe und die mutmaßlichen Täter ergriffen die Flucht.

Kurz nach 3 Uhr bekam ein Mann in der Rue Notre-Dame in der Oberstadt seine Geldbörse gestohlen. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um zwei Männer und zwei Frauen, welche in Richtung Place Guillaume flüchteten.

Einbrüche in Monnerich, Cents und Ulflingen

Zwischen 15.30 und 23.45 Uhr wurde am Samstag in ein freistehendes Haus in Monnerich eingebrochen. Vermutlich wurde die Terrassentür aufgebrochen um ins Haus zu gelangen. Bei der anschließenden Nachbarschaftsbefragung stellten die Beamten fest, dass ebenfalls in ein weiteres Haus in derselben Straße eingebrochen wurde. Hierbei handelt es sich um ein unbewohntes Haus.

Zwischen 17.30 und 19 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Cents. Der Täter hebelte vermutlich eine Balkontür im ersten Stockwerk auf um ins Innere des Hauses zu gelangen. Gegen 4.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in Ulflingen.

In sämtlichen Fällen wurde die Spurensicherung der Polizei mit den Ermittlungen befasst, heißt es.

