Sea-Watch: Asselborn appeliert an Italiens Außenminister

"Menschenleben retten ist eine Pflicht und sollte nie als ein Delikt oder Verbrechen eingestuft werden", schreibt Jean Asselborn auf Facebook. Und wendet sich damit an Italiens Außenminister.

(na) - Etwas unkonventionell hat sich Außenminister Jean Asselborn am Samstag an seinen italienischen Amtskollegen, Enzo Moavero Milanesi, gewendet. Via Facebook hat Asselborn an Milanesi appelliert, sich dafür einzusetzen, dass die Kapitänin des Schiffes Sea-Watch 3, Carola Rackete, die in Lampedusa festgenommen wurde, aus der Haft entlassen wird.

Migranten verlassen „Sea-Watch 3" Nach langem Warten schien eine Lösung für die geretteten Migranten greifbar. Der jüngste Einsatz der Hilfsorganisation spaltet zutiefst.

"Menschenleben retten ist eine Pflicht und sollte nie als ein Delikt oder Verbrechen eingestuft werden; diese Pflicht nicht wahrnehmen, hingegen, wäre ein Verbrechen", schreibt Asselborn.

Auch wiederholt Jean Asselborn, dass Luxemburg sich bereit zeigt, Flüchtlinge, die vom Sea-Watch-Schiff gerettet wurden, aufzunehmen.

Carola Rackete wurde von der italienischen Polizei im Hafen von Lampedusa festgenommen. AFP