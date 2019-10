Um 15.30 Uhr gibt Erbgroßherzog Guillaume auf der Kinnekswiss im Stadtpark sein Pfadfinderversprechen als Chefscout ab.

Scouts versammeln sich zur Begrüßung von Guillaume

Diana HOFFMANN Um 15.30 Uhr gibt Erbgroßherzog Guillaume auf der Kinnekswiss im Stadtpark sein Pfadfinderversprechen als Chefscout ab.

Am frühen Nachmittag ist es noch ruhig auf der großen Wiese des Stadtparks. Trotz schlechten Wetters versammeln sich dennoch die ersten Pfadfinder auf der Kinnekswiss. Für sie ist es ein großer Moment, denn das letzte Mal, dass ein solches Evenement stattfand war 1945. Damals legte Großherzog Jean sein Pfadfinderversprechen ab.



Nach dessen Tod und 74 Jahre danach ist es nun sein Enkel Erbgroßherzog Guillaume, der sich dazu entschlossen hat, in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten und die Verantwortung als Chefscout zu übernehmen.



Seit dem Alter von acht Jahren ist er Mitglied bei den Pfadfindern. Animiert durch die Berichte seiner Großvaters war er damals der Bewegung beigetreten. Im Alter von 15 Jahren nahm er an einem Pfadfinderlager in Nepal statt und half dort unter anderem bei einem Wiederaufforstungsprojekt.



Mitglieder der Fondation mondiale de scoutisme wohnen Event bei



Seit vergangenem Jahr ist Guillaume ebenfalls Mitglied der Fondation mondiale de scoutism, die sich am Freitag in Luxemburg traf und an den Feierlichkeiten teilnehmen wird. Auch einige Ehrengäste sind ab 15.25 Uhr auf der Kinnekswiss zu erwarten.



Bei dem Posten des Chefscouts handelt es sich in erster Linie um einen repräsentativen. Dass er jedoch durch ein Mitglied der großherzoglichen Familie besetzt ist, unterstreicht für die Scouten die Wichtigkeit der Pfadfinderbewegung. Der Posten entstand bei der Gründung der Vereinigung Scouting in Luxembourg, die sich aus den Pfadfinderverbänden Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg (FNEL) und den Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) zusammensetzt. Neuer Chef der Vereinigung mit etwa 7.500 Mitgliedern ist ab Freitag, 17 Uhr dann Erbgroßherzog Guillaume.