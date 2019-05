Zahlreiche Menschen begaben sich am Samstagvormittag in die Innenstadt, um Grand-Duc Jean auf seinem letzten Weg zu begleiten.

Scouten, Bürger, Besucher: ein Land sagt "Äddi"

Diane LECORSAIS Zahlreiche Menschen begaben sich am Samstagvormittag in die Innenstadt, um Grand-Duc Jean auf seinem letzten Weg zu begleiten. Die Trauerzeremonie wurde auf der Place d'Armes übertragen.

Sie waren in dicke Schals gehüllt, hatten die Hände in die wärmenden Handschuhe gegraben und die Kapuzen bis tief in die Stirn gezogen: Schon in den frühen Morgenstunden – kurz nach 6 Uhr – trafen bei der hauptstädtischen Kathedrale die ersten Bürger ein, um die Trauerfeier für Großherzog Jean aus der ersten Reihe mitzuverfolgen.



Beeindruckend: Die Scouten bei der Chaîne des adieux. Foto: Alain Piron

Parallel dazu machten sich, aus allen Teilen des Landes, die Scouten der beiden Verbände, Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg (FNEL) und Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS), auf den Weg. In einem sogenannten Sternmarsch bewegten sie sich aus den verschiedenen Himmelsrichtungen, vom Park-and-Ride Bouillon, der Luxexpo und Howald aus in Richtung Innenstadt, um schließlich an der Bastion Beck, unterhalb der Place de la Constitution, zusammenzufinden und ihrem Chef-Scout auf eine ganz besondere Art und Weise Adieu zu sagen. Um 9 Uhr stimmten Hunderte Pfadfinder gemeinsam „Ce n' est qu' un au-revoir“ an und verabschiedeten sich mit einer großen „Chaîne des adieux“' von ihrem Chefscout Großherzog Jean – ein Gänsehautmoment.

„Wenn wir Großherzog Jean zu einer Scoutsveranstaltung eingeladen haben, hat er immer zugesagt“, berichtet Raoul Wirion, Commissaire générale von der FNEL im Anschluss an die „Chaîne des adieux“. Erst vor wenigen Wochen, Anfang März, hatte Grand-Duc Jean an der 100-Jahr-Feier der LGS teilgenommen. „Ich erinnere mich noch gut, wie er und Großherzog Henri auch nach dem offiziellen Teil noch da geblieben sind. Das zeigt, wie er zu den Scouten stand: Er hat sie als seine Familie angesehen, viel Zeit mit ihnen verbracht – und das rechnet ihm jeder hoch an.“



Dani Rod von den LGS pflichtet dem bei: „Er war eine ganz wichtige Persönlichkeit für uns, deshalb wollte ich heute dabei sein.“



14 Diese Familie war schon früh auf den Beinen: Bereits um 6 Uhr früh fand sie sich bei der Kathedrale ein, um das Geschehen aus der ersten Reihe zu verfolgen. Foto: Steve Remesch

Diese Familie war schon früh auf den Beinen: Bereits um 6 Uhr früh fand sie sich bei der Kathedrale ein, um das Geschehen aus der ersten Reihe zu verfolgen. Foto: Steve Remesch Die Zuschauer waren für Wind und Wetter gewappnet. Foto: Steve Remesch Mit einer großen Chaîne des adieux sagten die Pfadfinder von LGS und FNEL ihrem Chef-Scout Äddi. Foto: Alain Piron "Ce n'est qu'un au revoir." Foto: Alain Piron Aufwärmen mit einer Tasse heißem Tee. Foto: Alain Piron Mitglieder der Pfadfinderverbände LGS und FNEL standen beim Palais und auf dem Parvis vor der Kathedrale Spalier, um ihren Chef-Scout so auf seiner letzten Reise zu begleiten. Foto: Lex Kleren Foto: Alain Piron Auf einer großen Leinwand wurde die Trauerzeremonie auf der Place d'Armes übertragen. Foto: Steve Remesch Foto: Alain Piron Foto: Steve Remesch Trotz des nasskalten Wetters fanden viele Menschen den Weg in die Innenstadt. Foto: Lex Kleren Am Boulevard Roosevelt erwarteten die Zuschauer die Vertreter der anderen Adelshäuser. Foto: Guy Jallay Bei der Kathedrale und in der Rue de la Reine konnten die Passanten auch einen Blick auf die royalen Gäste aus dem Ausland erhaschen. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren

Andächtige Stille beim Palais



Die vielen Pfadfinder bewegten sich anschließend in Richtung Oberstadt, viele von ihnen stellten sich beim Palais und auf dem Parvis auf, um Spalier zu stehen, als der Sarg von Großherzog Jean in die Kathedrale bewegt wurde.



Staatsbegräbnis für Jean: Der Tag im Rückblick Unter den Augen von mehreren tausend Menschen und zahlreicher gekrönter Häupter ist Großherzog Jean am Samstag in Luxemburg beigesetzt worden. Eine Zusammenfassung der Trauerfeierlichkeiten.

Rund um die Rue de la Reine hatten sich gegen 10 Uhr bereits zahlreiche Menschen eingefunden. Ursula Hoffmann aus Lipperscheid etwa reiste mit ihrer ganzen Familie in die Hauptstadt: „Wir finden es äußerst wichtig, dass all das, was Großherzog Jean für das Land getan hat, auch anerkannt wird“, erklärt sie über ihre Beweggründe, an der Trauerfeier teilzunehmen.

Trotz der großen Menschenmasse herrscht eine andächtige Stille, als die Mitglieder der ausländischen Königshäuser nach und nach an der Menge vorbei in Richtung Kathedrale fuhren und schließlich, um kurz nach 11 Uhr, die großherzogliche Familie aus dem Palast hervortrat und sich zu Fuß zum Mariendom begab.



Respekt zollen und Danke sagen



Die vielen Zuschauer bewegten sich derweil in Richtung Place d'Armes, wo sie den Trauergottesdienst auf einer großen Leinwand verfolgten. Viele von ihnen verbinden besondere Erinnerungen mit Großherzog Jean oder hatten sogar die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, wie zum Beispiel Jeannine Wohl und Marie-France Putz aus Differdingen, ebenfalls Pfadfinderinnen, berichten. Unter den Besuchern auf der Place d'Armes befanden sich überdies sehr viele ausländische Mitbürger – etwa aus Polen, Italien oder Frankreich – die in Luxemburg leben und, wie sie erzählten, Grand-Duc Jean mit ihrer Anwesenheit Respekt zollen und sich für den herzlichen Empfang im Großherzogtum bedanken wollten.



Derweil drückte auch die hauptstädtische Geschäftswelt ihren Respekt für das ehemalige Staatsoberhaupt aus. In ihren Schaufenstern hatten die Ladenbetreiber Porträts von Großherzog Jean ausgestellt – und sagten „Äddi Monseigneur“.