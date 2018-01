(siko) - In Schweich ist am Dienstagnachmittag ein Tankschiff mit der Moselbrücke kollidiert. Am Schiff entstand beträchtlicher Schaden. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Trier driftete das Schiff gegen 15.15 Uhr wegen der durch Hochwasser schwierigen Strömungsverhältnisse mit der Steuerbordseite aus der Fahrrinne gegen die Brücke.



Ein Großteil der Steuerbordseite wurde beschädigt, die Tanks blieben jedoch unversehrt. Den Sachschaden am noch schwimmfähigen Schiff schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben, die den Landesbetrieb Mobilität einschaltete, entstand an der Brücke kein größerer Schaden. Im Einsatz war auch die Polizeiinspektion Schweich.