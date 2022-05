Ein Patrouillenboot des CGDIS verletzte eine Person auf dem Stausee schwer mit seiner Schraube am Bein.

Lultzhausen

Schwerverletzter bei Unfall mit CGDIS-Boot

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich ein Badeunfall auf dem Stausee in Esch/Sauer auf der Höhe von Lultzhausen. Während ein Motorboot des CGDIS mit geringer Geschwindigkeit an der Fußgängerbrücke vorbeifuhr, fiel eine Person aus ungeklärter Ursache ins Wasser. Sie wurde von der Schraube des Bootes schwer am Bein verletzt.

Das Opfer wurde sofort von den anwesenden CGDIS-Helfern, einem herbeigerufenen Rettungswagen und dem SAMU versorgt. Es kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht.



Eine Untersuchung über die genauen Unfallursachen wurde eingeleitet.

