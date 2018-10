Schwerverletzer in Brouch-Saeul

Ein Fahrer kam in der Nacht zum Samstag, auf der Strecke zwischen Brouch und Saeul, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum - er wurde schwer verletzt.

(rc) - Ein Fahrer, der kurz nach 1 Uhr in der Nacht zum Samstag alleine in seinem Wagen unterwegs war, verlor in einer scharfen Rechtskurve auf der RN8 von Brouch in Richtung Saeul die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dabei von der Fahrbahn ab auf einen Sommerweg. Dort prallte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum, so Claude Strotz, Pressesprecher der Polizei.



Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock herausgerissen wurde und der Fahrer in der Fahrgastzelle eingeklemmt wurde ...