(m.r.) - Die Polizei hat kürzlich zwei Schwerlastkontrollen durchgeführt. Am Donnerstag konzentrierten die Beamten sich gemeinsam mit der Umweltverwaltung auf den grenzüberschreitenden Abfalltransport.



Bei der Kontrolle auf der N31 in Petange wurden insgesamt 37 Verstöße geahndet. In Zukunft will die Polizei diese Kontrollen verstärken und mit der Unterstützung der Umweltverwaltung auch auf den inländischen Transport ausweiten.



Bereits am Mittwoch führte die Verkehrspolizei auf der RN11 zwischen Michelshof und Echternach eine Schwerlastkontrolle durch. Insgesamt wurden 12 Fahrer wegen Missachtens ihrer vorgeschriebenen Transitstrecke gebührenpflichtig verwarnt.