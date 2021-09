Am Mittwochabend gegen kam es auf dem CR159 zu einem schweren Autounfall - der Alkoholtest beim Fahrer war positiv.

Alkoholtest war positiv

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fentingen und Bivingen

Am Mittwochabend gegen kam es auf dem CR159 zu einem schweren Autounfall - der Alkoholtest beim Fahrer war positiv.

(jwi) - Am Mittwoch gegen 20 Uhr kam es auf dem CR159 zwischen Fentingen und Bivingen zu einem schweren Unfall mit zwei Insassen. Das meldet die Polizei am Donnerstag.

Das Fahrzeug war von Bivingen in Richtung Fentingen unterwegs, als der Fahrer in einer Linkskurve vor der ersten Eisenbahnbrücke die Kontrolle über den Wagen verlor, von der Straße abgekommen ist und gegen die Mauer der Brücke prallte. Das Fahrzeug landete durch die Wucht im Graben. Der Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst mit der Unfalluntersuchung betraut. Später erfolgte ein Führerscheinentzug; der Alkoholtest beim Fahrer war nämlich positiv.

