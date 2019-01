Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Wiltz ein Kind lebensgefährlich verletzt worden. Vier weitere Personen wurden schwer verwundet. Ein Autofahrer war in eine Menschengruppe gefahren.

Schwerer Verkehrsunfall in Wiltz: Kind in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Wiltz ein Kind lebensgefährlich verletzt worden. Vier weitere Personen wurden schwer verwundet. Ein Autofahrer war in eine Menschengruppe gefahren.

(tom/SH) - In der Rue Grande-Duchesse Charlotte in Wiltz ist ein Autofahrer am Mittwoch kurz nach 15 Uhr in eine Menschengruppe gefahren. Der Fahrer, der von der Klinik in Richtung Schuman fuhr, geriet aus bisher ungeklärten Gründen auf die linke Seite und erfasste auf dem Bürgersteig zwei Frauen, die dort mit Kinderwagen unterwegs waren. Ein paar Meter weiter fuhr der Autofahrer einen Mann an.



Ein Kind schwebt in Lebensgefahr. Der Mann, die beiden Frauen und ein weiteres Kind wurden bei dem Unfall schwer verletzt.



Die Straße ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Der Mess- und Erkennungsdients ist vor Ort.



Im Einsatz waren zudem Rettungskräfte aus Wiltz, Hosingen, Ulflingen und Goesdorf sowie die Notärzte aus Luxemburg und Ettelbrück.

Mehr in Kürze.