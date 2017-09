(tom) Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ereignete sich in Trier am östlichen Verteilerring an den Kaiserthermen ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen in der Weimarer Allee frontal zusammen. Eines der Fahrzeuge wurde dabei durch das Brückengeländer geschleudert und landete mehrere Meter tiefer kopfüber in der Unterführung.

Foto: Agentur Siko

Die Fahrerin des abgestürzten Fahrzeuges konnte sich leichtverletzt befreien. Ein mitfahrendes Kind wurde beim Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto gerettet werden. Es kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt.

Wegen der Rettungsarbeiten kam es zu schwerwiegenden Verkehrsbehinderungen in der gesamten Trierer Innenstadt.