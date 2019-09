Schwerer Verkehrsunfall bei Konz - Air Rescue im Einsatz

Der Luxemburger Rettungshubschrauber war am Montagabend auf der deutschen Seite der Mosel im Einsatz. Bei Konz-Krettnach waren zwei Personenwagen frontal kollidiert, es gab vier Verletzte.

(C.) - Insgesamt vier verletzte Personen, eine davon schwer verletzt und eingeklemmt, das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 268 nahe dem Kreuzungsbereich Konz-Krettnach. Hierbei stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen, zwei weitere stießen kurz darauf beim Abbremsen zusammen. Bei dem Unfall wurde eine Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie aufgrund der schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine saarländische Spezialklinik geflogen. Alle anderen Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der genaue Unfallhergang sowie der Gesamtschaden können noch nicht geschätzt werden, zur Klärung wurde ein Gutachter an die Einsatzstelle gerufen. Während des gesamten Einsatzes war die Bundesstraße 268 zwischen Pellingen und dem Kreuzungsbereich Konz-Krettnach voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus der Stadt Konz und Konz-Krettnach, die Wehrleitung und Einsatzzentrale der Verbandsgemeinde Konz, der Rettungsdienst aus Konz und Trier mit Notarzt, der Rettungshubschrauber "Air Rescue Luxemburg", die Polizei, der Abschleppdienst, ein Unfallgutachter und die Straßenmeisterei.