Nahe der Grenzbrücke wurde ein luxemburgisches Fahrzeug in einen Unfall verwickelt. Sieben Personen wurden dabei verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall bei Grevenmacher: Sieben Verletzte

(Steil-TV) - Am Samstag, gegen 21 Uhr, kam es auf der Kreuzung am Grenzübergang Wellen (D)-Grevenmacher auf deutscher Seite zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein mit luxemburgischem Nummernschild aus Richtung Grevenmacher kommendes Auto überquerte die Grenzbrücke, um in die Ortsmitte der Josef-Schnuch Straße nach Wellen zu fahren. Zugleich kam ein weiteres Auto, in Deutschland immatrikuliert, mit vier Personen besetzt aus Richtung Temmels und beabsichtigte eigentlich die B 419 in Richtung Nittel zu fahren.

Das Fahrzeug überfuhr ohne Geschwindigkeitsreduzierung die vorfahrtsberechtigte Brückenkreuzung, um auf der anderen Seite am Bahnhof Wellen wieder auf die B 419 zu gelangen. Das vorfahrtsberechtigte Auto, mit drei Personen besetzt, knallte dann frontal in die rechte Seite des Unfallverursachers.

4 Der in Luxemburg immatrikulierte Wagen ist seitlich in den in Deutschland angemeldeten Wagen gerannt. Foto: Steil TV

Sieben Personen verletzt



Insgesamt wurden laut Polizei sieben Personen bei dem Unfall verletzt. Mindestens zwei Personen wurden hierbei mittelschwer verletzt. Die weiteren fünf Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Saarburg und Trier gebracht.

Ein Insasse des deutschen Autos musste mittels schwerem Gerät durch die Feuerwehr befreit werden, da er im Sitz eingeklemmt war. Die seitlichen Aufprallsensoren seines Mercedes bewirkten, dass die Rückenlehne des Beifahrersitzes automatisch nach hinten abgesenkt wurde. Aufgrund dessen konnte sich die Person auf der Rückbank nicht mehr selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. In Kooperation mit der luxemburgischen Polizei wurde die Grenzbrücke für etwa anderthalb Stunden beidseitig gesperrt.

Im Einsatz waren des weiteren zwei Rettungswagen der Rufbereitschaft des DRK Ortsvereins Saarburg, ein Rettungswagen aus Konz, zwei Notärzte sowie die FEZ Konz, die Wehrleitung der VG Konz, die Feuerwehren Nittel und Wellen mit etwa 25 Einsatzkräften und die Polizeiinspektion Saarburg.