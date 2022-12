Kurz nach 19 Uhr verliert am Samstagabend ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kracht gegen einen Baum.

Drei Verletzte

Schwerer Unfall zwischen Heffingen und Godbringen

(TJ) - Ein schwerer Unfall forderte am Samstagabend die Rettungskräfte aus dem Osten des Landes. Ein Autofahrer hatte aus nicht bekannter Ursache gegen 19 Uhr auf dem CR129 zwischen Godbringen und Heffingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses krachte daraufhin gegen einen Baum am Rand der Straße. Der Aufprall war so heftig, dass im Wagen drei Personen - zum Teil schwer - verwundet wurden.

Die Zentrale der Rettungsdienste beorderte aufgrund der Meldung den SAMU-Notarzt sowie vier Rettungswagen aus Fels und Echternach zum Unfallort. Nach einer Erstbehandlung durch den Notfallmediziner aus der Hauptstadt, konnten die Unfallopfer zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehren aus Fels und Echternach unterstützten die Rettungsmannschaften.

Drei Brandeinsätze

Bereits gegen 18.30 Uhr hatte die Feuerwehr aus Colmar-Berg ausrücken müssen, nachdem aus der Avenue Gordon Smith mehrere brennende Fahrzeuge gemeldet wurden. Die Flammen waren schnell gelöscht, es blieb bei hohem Materialschaden.

Auch bei einem Kaminbrand gegen 20.20 Uhr in der Rue Michel Gindt in Düdelingen entstand lediglich Materialschaden, die lokale Feuerwehr war im Einsatz.

Kurz vor Mitternacht musste die hauptstädtische Feuerwehr in der Altstadt eine Überprüfung vornehmen, nachdem in der Rue Génistre Brandgeruch in einer Wohnung gemeldet worden war.

