(ham) - Tödlicher Unfall in der Nacht zu Samstag auf der N5 nahe Dippach: Ein Fahrer war mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort ein aus Richtung Helfent kommendes Fahrzeug gestreift.



Dieses wurde daraufhin über die Fahrbahn in den linken Graben geschleudert, wo es mit der Beifahrerseite gegen einen Baum prallte. Für den 28-jährigen Fahrer sowie die 22-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät: Sie sind an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das hat die Polizei am Samstagmorgen bestätigt.

Der Fahrer im ersten Wagen wurde nicht verletzt. Laut Mitteilung hatte dieser zuvor getrunken. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl erlassen.

An Ort und Stelle waren der Notarzt aus Luxemburg, Krankenwagen aus Mamer und Luxemburg, die Polizei sowie die Einsatzkräfte aus den Zentren Bartringen, Dippach, Mamer und Luxemburg.

Die N5 war bis in den Morgen hinein in beiden Richtungen gesperrt. Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei war am Samstagmorgen noch zur Stelle, um den genauen Unfallhergang zu erstellen.