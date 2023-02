Der CGDIS musste bei drei Einsätzen insgesamt sechs Verletzte betreuen und ins Krankenhaus fahren.

Küchenbrand in Eischen

Schwerer Unfall in Wecker - vier Verletzte

Teddy JAANS Der CGDIS musste bei drei Einsätzen insgesamt sechs Verletzte betreuen und ins Krankenhaus fahren.

(TJ) - Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als kurz nach 1 Uhr ein Autofahrer in Wecker die Gewalt über sein Fahrzeug verlor und mit voller Wucht gegen eine Mauer krachte. Der genaue Unfallhergang ist nicht überliefert, gewusst ist aber, dass in dem Fahrzeug vier Personen - zum Teil schwer - verletzt wurden.

Aufgrund des Notrufs entsandte die Zentrale der Rettungsdienste den SAMU-Notarzt aus der Hauptstadt zum Unfallort. Der Mediziner nahm eine Erstbehandlung der Unfallopfer vor. Sanitäter aus Mertert, Echternach, Junglinster und Fels brachten die vier Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus, die Feuerwehren aus Biwer und Manternach räumten die Unfallstelle.

Zwei weitere Vorkommnisse

Bereits gegen 17.30 Uhr am Samstag war bei einer Kollision auf dem CR349 zwischen Scheidel und Welscheid ein Mensch verletzt worden. In diesem Fall rückten ein Rettungswagen aus dem Zentrum Nordstad und die Feuerwehr aus Bourscheid aus.

Bei einem Küchenbrand gegen 17 Uhr in Eischen wurde ebenfalls ein Mensch ernsthaft verletzt. Auch in diesem Fall kümmerte sich der SAMU-Arzt um das Opfer, bevor es hospitalisiert wurde. Ambulanzen aus Mamer und Steinfort waren abbestellt worden, ebenso die Feuerwehren aus Hobscheid, Steinfort-Koerich und Mamer.

Lesen Sie auch:

Polizei sucht Umweltsünder im Norden des Landes

In Luxemburg gesuchte Kriminelle in Saarbrücken gefasst

Alle aktuellen Verkehrsinfos gibt es hier.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.