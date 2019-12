Am Montagmorgen wurde ein Mann bei einem Unfall in Hollerich ernsthaft verwundet.

Schwerer Unfall in Hollerich

(TJ) - Gegen 9.15 Uhr rutschte in Hollerich am Verteilerkreis am Anfang der A4 ein Auto gegen ein Brückengeländer. Der Unfall passierte am Eingang einer Unterführung. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer schwer verwundet wurde. Der Notarzt aus der Hauptstadt leitete vor Ort eine Erstversorgung in die Wege bevor das Unfallopfer ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, ist nicht überliefert. Sanitäter und Feuerwehrleute aus der Hauptstadt waren im Einsatz.

Auf der Rue de Luxembourg in Bettemburg kollidierten kurz nach 7.30 Uhr zwei Autos. Es blieb bei Materialschaden. Die lokale Feuerwehr war im Einsatz.