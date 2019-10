Eine Frontalkollision auf der N10 forderte zwei Schwerverletzte. Eine Verkehrsteilnehmerin erlag ihren Verletzungen im Laufe der Nacht.

Schwerer Unfall in Dillingen fordert ein Todesopfer

Eine Frontalkollision auf der N10 forderte zwei Schwerverletzte. Eine Verkehrsteilnehmerin erlag ihren Verletzungen im Laufe der Nacht.

(mth/sas/SC) - Am frühen Donnerstagnachmittag sich ein schwerer Unfall auf der N10 zwischen Dillingen und Wallendorferbrück. Bei einem Überholmanöver kollidierte ein Fahrer gegen 12.30 Uhr frontal mit einem entgegenkommen Fahrzeug und streifte außerdem ein drittes.

Der mutmaßliche Unfallverursacher und die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurden schwer verletzt. Im dritten Wagen wurde hingegen niemand verwundet. Beide Verletzte mussten per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Wie die Polizei am Freitagmorgen meldete, verstarb die 55-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Folge ihrer schweren Verletzungen im Krankenhaus. Sie war in Berdorf wohnhaft.

Am Donnerstag musste die Straße aufgrund der Rettungsarbeiten gesperrt werden, sie wurde gegen 14.30 Uhr aber wieder für den Verkehr freigegeben. Für die Untersuchungen der Spurensicherung der Kriminalpolizei wird die N10 laut Polizeibericht am Freitag ab etwa 10 Uhr wieder für den Verkehr gesperrt.

Weiterer Unfall am Donnerstagnachmittag

Als kurz nach 14 Uhr zwei Autos im Verkehrskreisel Iergäertchen kollidierten, wurde dabei laut Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) eine Person verletzt.