Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag wurden bei Autounfällen vier Personen verletzt - eine davon schwer.

Schwerer Unfall in Colmar-Berg

(SC) - Nachdem die Polizei bereits in der Halloweennacht mehrmals ausrücken musste, ereigneten sich auch in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei größere Unfälle.

Colmar-Berg

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Rue d'Ettelbrück in Colmar-Berg ein Unfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer verletzt wurden: Gegen 2.30 Uhr, kollidierten in der Rue d'Ettelbrück in Colmar-Berg zwei Autos miteinander.

Dabei wurde einer der Insassen schwer verletzt, sodass er aus seinem Wagen herausgeschnitten werden musste. Eine zweite Person zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Einsatzkräfte aus Fels, Ettelbrück. Colmar-Berg und Schieren kümmerten sich vor Ort um die Verletzten und sicherten die Unfallstelle.

Rodange

Wenige Stunden vorher, gegen 19.30 Uhr am Freitagabend, hat sich auf der Route de Longwy in Rodange ein weiterer Unfall ereignet, bei dem ebenfalls zwei Personen verletzt wurden. Ihre Verletzungen waren jedoch leicht.

Auch hier waren zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Einsatzkräfte aus Sassenheim, Differdingen, Schifflingen und Petingen waren im Einsatz.