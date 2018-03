Fünf Verletzte: Das ist die Bilanz der Unglücke auf Luxemburgs Straßen in der Nacht zum Samstag. Besonders schwer war ein Unfall am Samstagmorgen bei Useldingen. Dort kamen drei Personen zu Schaden.

Schwerer Unfall bei Useldingen

Fünf Verletzte: Das ist die Bilanz der Unglücke auf Luxemburgs Straßen in der Nacht zum Samstag. Besonders schwer war ein Unfall am Samstagmorgen bei Useldingen. Dort kamen drei Personen zu Schaden.

(ham) - Gegen 7 Uhr hat am Samstagmorgen ein aus Useldingen kommender Fahrer auf der Strecke nach Böwingen/Attert die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist damit auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß das Fahrzeug mit einem weiteren Auto zusammen, das in den Graben geschleudert wurde. Der Fahrer dieses Wagens musste von den Rettungskräften aus dem Wrack geschnitten werden. Das erste Fahrzeug aber hatte sich zuvor nach dem Zusammenprall noch um die eigene Achse gedreht und war mit einem dritten Auto kollidiert, das aus Böwingen kam.



Der Alkoholtest beim ersten Fahrer verlief positiv. Er musste seinen Führerschein abgeben. Die anderen Tests waren alle negativ. Die drei Fahrer kamen nach Ettelbrück ins Krankenhaus. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber keine.



Verletzt wurde am Samstagmorgen auch ein Fahrer in der Hauptstadt. Laut einer Mitteilung des Notfalldienstes ereignete sich der Unfall gegen 8.40 Uhr. Einen weiteren Verletzten gab es bei einer Kollision zwischen zwei Wagen in Mersch zu beklagen. Dieser Unfall war kurz vor 11 Uhr gemeldet worden.

Gebrannt hat es kurz vor 10 Uhr in einem Dachboden in Esch/Alzette. Dort waren die Einsatzkräfte aus Esch/Alzette und Schifflingen im Einsatz. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Niemand kam zu Schaden. Das gilt auch für einen Brand am Freitagabend kurz nach 19 Uhr in einem Appartement in Rodange. Hier konnten die Wehren aus Petingen und Differdingen Schlimmeres verhindern.



Die Einsatzkräfte aus Fels mussten am Freitagabend nach Ermsdorf. Dort hatte ein Autofahrer mit seinem Wagen ein Wildschwein erfasst und war daraufhin in den Straßengraben geschlittert. Der Fahrer wurde leicht verletzt.