Wegen zwei Unfällen auf der Autobahn A6 in Richtung Gasperich ist die Autobahn aktuell gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Schwerer Unfall: Autobahn A6 in Richtung Gasperich gesperrt

Wegen zwei Unfällen auf der Autobahn A6 in Richtung Gasperich ist die Autobahn aktuell gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

(sas) - Die Autobahn A6 ist in Richtung Gaspericher Kreuz komplett gesperrt - das meldete die Verkehrszentrale CITA am Montag kurz nach 19.30 Uhr. In Höhe der Auffahrt von Bartringen gab es laut der Verkehrszentrale gegen 18.15 Uhr einen Unfall mit einem Lastwagen und einem Auto. Daraufhin bildete sich ein Stau, in dem es gegen 19 Uhr in Höhe der Ausfahrt Strassen zu einem schweren Auffahrunfall mit drei Lastwagen und zwei Autos kam.

Wie viele Menschen dabei verletzt wurden, war laut Polizei gegen 21.30 Uhr noch unklar. Es ist allerdings davon auszugehen, dass mindestens zwei Personen schwer verletzt sind. Die Einsatzkräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) aus Luxemburg-Stadt, Kopstal und Mamer sind vor Ort, außerdem drei Krankenwagen sowie der SAMU.



Eine Umleitung erfolgt am Montagabend über die Ausfahrt Strassen/Bridel. Autofahrer sollen die betroffene Strecke meiden.

Aktuelle Verkehrsinfos auf wort.lu