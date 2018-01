(ps) - Schwerer Unfall auf der Autobahn A7: Vor dem Tunnel Grouft in Richtung Lorentzweiler hat sich gegen 15.20 Uhr ein Auto mit mehreren Insassen überschlagen. Zu den Ursachen ist aktuell wenig bekannt: Das Auto soll die rechte Leitplanke erwischt haben und von der Strecke abgekommen sein. Dabei ist es gegen ein Straßenschild geprallt. Laut Informationen der Polizei haben drei Personen den Unfall nicht überlebt, eine Person ist schwer verletzt und befindet sich in Lebensgefahr.



Die Strecke ist zurzeit ab Waldhaff für den Verkehr in Richtung Norden gesperrt. Die Polizei rechnet damit, die A7 in Richtung Norden frühestens am Samstagabend um 20.30 Uhr wieder freigeben zu können. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeinotruf 113 zu melden.



