(mth) - Ein grausiges Bild bot sich einer Mitarbeiterin der Tierschutzliga, als sie am vergangenen Freitag ein Haus in Everlingen besuchte. Die Frau war informiert worden, dass in dem Haus drei Katzen von der Bewohnerin sich selbst überlassen worden waren.

Die Inspektorin erblickte durch ein Fenster den Kadaver einer Katze und verständigte die Polizei. Gemeinsam mit den Beamten verschaffte sie sich Zugang zu dem völlig verwahrlosten Haus, dessen Zimmer über und über mit Müll übersäht waren.

Sechs Wochen sich selbst überlassen

Die Katzen waren offenbar elendiglich verhungert und verdurstet, nachdem sie mindestens sechs Wochen sich selbst überlassen worden waren.

Gegen die Halterin wurde Anzeige wegen Misshandlung von Tieren erstattet. Sie dürfte sich in den kommenden Monaten vor Gericht verantworten müssen.

Erst Ende März waren zwei Landwirte aus Aspelt in zweiter Instanz zu hohen Geldstrafen und einem Tierhalteverbot verurteilt worden, weil sie 2014 einen Hund dermaßen vernachlässigt hatten, dass dieser eingeschläfert werden musste.