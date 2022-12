In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um kleine Glücksfälle in der Festzeit.

Gazettchen

Schwein gehabt!

Das Geld liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben: Dieses Sprichwort durften ich und meine Familie rund um die Weihnachtszeit buchstäblich verstehen. Und zwar drei Mal hintereinander. Denn meine zehnjährige Tochter hatte besonderes Glück.

In einem zeitlichen Abstand von etwa einer Woche fand sie auf ihrem Schulweg an verschiedenen Orten kleinere Geldscheine, die einfach so auf der Straße lagen. Ob ein besonderer Weihnachtszauber für diese Zustände verantwortlich war oder sie schlicht einfach dreimal Schwein hatte, bleibt ungewiss.

Eine goldene Nase hat sie sich dabei freilich nicht verdient, die Summen waren so klein, dass sie im Rahmen des Gesetzes durchaus behalten werden konnten, ohne sie beim Fundbüro oder der Polizei zu melden.

Es bleibt eine Frage des Gewissens, ob man das in geringen Beträgen gefundene Geld einfach so einstecken soll.

Dabei ging es um loses Geld, das nicht neben einer Kasse im Restaurant, Supermarkt oder an anderen Orten, bei denen man zum Schalter gehen muss, lag. Doch bleibt es natürlich eine Frage des Gewissens, ob man das auf der Straße gefundene Geld ohne jegliche Hinweise auf den Besitzer - wenn auch nur in geringen Beträgen - einfach so einstecken soll.

Für meine Tochter war es ein perfekter Moment, um von den besonderen Weihnachtszaubereien zu träumen. Diese Freude wollte ich ihr – vor allem in der anstehenden Festzeit – nicht entgehen lassen. Sie nahm mich beim Wort, dass eine Weihnachtsfee oder ein Glückswürmchen ihr diese besonderen Glücksmomente herbeigezaubert haben. Die Funde haben mehr Farbe in ihr Leben gebracht. Und sie konnte sich damit einen lang ersehnten Wunsch erfüllen, nämlich endlich die Süßigkeiten selbst kaufen, die sie gerne möchte.

