In Schwebsingen fand am Sonntag wieder das Schwéidsbenger Wäifescht statt - auf ein traditionelles Highlight freuten sich die Besucher da immer besonders.

Schwéidsbenger Wäifescht: Wo der Wein sprudelt

(AP) - Weinliebhaber kamen gestern in Schwebsingen auf ihre Kosten, denn zum 67. Mal fand das Weinfest im idyllischen Dörfchen an der Mosel statt. Das Highlight dürfte für viele Besucher wieder das Anzapfen des Weinbrunnens gewesen sein: Nach Ansprachen des Schengener Bürgermeisters Michel Gloden und des Präsidenten der Vereinigung Schwéidsbenger Wäifescht Pit Gloden, zapfte Weinbauminister Romain Schneider den Brunnen an, aus dem in diesem Jahr ein Rivaner des Jahrgangs 2018 floss.



Die Besucher freuten sich über den angebotenen Wein, der zuvor vom Pfarrer gesegnet worden war. Wie die Tradition es verlangt, wurde anschließend eine Auxerrois-Rebe von einem Vertreter der Politik, dieses Mal von Minister Romain Schneider, im bereits ansehnlichen Ministeschwéngert gepflanzt.



Im Dorfzentrum boten Aussteller den ganzen Tag über an Verkaufsständen handgefertigte Artikel an. Ganz im Sinne eines Weinfestes, konnten auch verschiedene Weinsorten verkostet werden. Für glückliche Gesichter, vor allem bei den jüngeren Besuchern, sorgte eine Fahrt mit der von Pferden gezogenen Kutsche.