Schweden: Bewährung für Neonazi aus Strassen

Ein Gericht in Schweden bekräftigt rechtsradikalen Ökofaschismus als Tathintergrund bei einer politisch motivierten Brandstiftung.

(str) - Für die Brandstiftung an einer stillgelegten Nerzfarm sind in Schweden nun zwei junge Männer zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der inzwischen 19-jährige Alexander H. lebte bei seinem Vater in Luxemburg. Bei seiner Verhaftung und einer anschließenden Hausdurchsuchung in Strassen im Februar 2020 Berichten zufolge Grundstoffe zur Sprengstoffherstellung sichergestellt.

Offenbar hatte der junge Schwede gemeinsam mit einem anderen Jugendlichen, dem heute 20-jährigen Zeke B ...