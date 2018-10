An der nahen Mittelmosel treibt offenbar ein Wilderer sein Unwesen, der es auf das Fleisch von Schwänen abgesehen hat. Mehrere Tiere fielen dem Unbekannten bereits zum Opfer.

Schwäne geköpft und filetiert

An der nahen Mittelmosel treibt offenbar ein Wilderer sein Unwesen, der es auf das Fleisch von Schwänen abgesehen hat. Mehrere Tiere fielen dem Unbekannten bereits zum Opfer.

(mth) - An der Mittelmosel macht offenbar ein Wilderer Jagd auf Schwäne. Zuletzt am Montag entdeckte eine Spaziergängerin in der Nähe von Bernkastel einen kopflosen Kadaver am Moselufer, wie der "Trierische Volksfreund" berichtet. Wenig später wurde unweit der Fundstelle ein zweiter toter Schwan gefunden. Anfang Oktober waren weitere Vögel in Zell-Kaimt, in Traben-Trarbach und zwischen Zell und Briedel gefunden worden.

Auffällige Gemeinsamkeit der gefundenen Tiere: Sie wurden erschlagen oder geköpft, teilweise wurde ihnen das Brustfilet entfernt - laut Polizei sei der oder die Täter dabei "fachmännisch" vorgegangen. Die Kripo in Wittlich sucht nun nach dem Verantwortlichen für die Tat.

Hinweise sind an die Kriminalpolizei in Wittlich zu richten: Telefon +49 657195000.