Stéphanie Damm-Kraus nähte bislang mehr als 50 sogenannte chirurgische Gesichtsmasken für Krankenhauspersonal. Weitere sollen folgen.

Schutzmasken in Handarbeit

Seit etwa einer Woche steht bei Familie Damm-Kraus die Nähmaschine an keinem Tag mehr still. Dabei war Stéphanie Damm-Kraus bislang alles andere als eine begnadete Näherin. Zwar arbeitete ihre Mutter als Schneiderin, doch sie selbst widmet sich diesem Hobby erst seit zwei Monaten.

Übung bekam die Luxemburgischlehrerin in den vergangenen Tagen jedoch mehr als genug. Sie stellt nämlich Mund-Nasen-Masken, auch chirurgische Gesichtsmasken genannt, her. Dabei wird sie tatkräftig von ihrer siebenjährigen Tochter und von ihrer Mutter, die ebenfalls zu Hause näht, unterstützt.

Dass viele Masken auch noch stylisch aussehen, ist dem Umstand geschuldet, dass sie überwiegend aus Stoffresten oder alten Bettlaken genäht wurden. Guy Wolff

Die Idee zum Herstellen der Masken kam Stéphanie Damm-Kraus, als ihr Mann, der als Kardiologe in einem Krankenhaus arbeitet, berichtet, dass die Mitarbeiter, die nicht mit Covid-19-Patienten in Kontakt kämen, keine Schutzmasken hätten. Da auch keine Aufstockung der Masken in Sicht war, entschied sich Stéphanie Damm-Kraus, zu helfen, wie sie kann: Sie nahm sich eine chirurgische Maske als Vorlage und begann, selbst Masken zu nähen. Im Internet fand sie Anleitungen zuhauf. Nach ein paar Versuchen fand sie ein Modell, das sie schnell herstellen konnte und bei dem am wenigsten Stoffreste übrigbleiben.

Masken bieten geringen Eigenschutz

„Mir ist bewusst, dass meine Masken keine Sicherheit vor Ansteckung sind“, sagt sie. Jedoch verhindern sie, dass sich die Person, die sie trägt, mit den Händen an die Nase oder den Mund fasst (siehe unten stehenden Kasten). Außerdem können sie bei 90 Grad gewaschen und dann wiederverwendet werden. Etwa 50 Masken hat sie bislang aus dickem Stoff, Gummibändern und Drähten hergestellt. „Teilweise ist mir sogar das Material ausgegangen. Die Nachbarn haben mir ausgeholfen. Sie brachten mir alte Bettlaken oder Tischtücher“, erzählt die Lehrerin.

Rund 50 Masken hat Stéphanie Damm-Kraus bislang genäht. Guy Wolff

In ihrem Wohnzimmer sehe es denn auch zurzeit eher nach einer Nähstube aus. Überall würden Stoffe und Materialien rumliegen. Nachdem sie morgens mit ihrer Tochter gelernt hat, werde regelmäßig ein Spaziergang unternommen und anschließend gekocht. Am Nachmittag beginne sie dann mit den Näharbeiten.

Es wird auch in Zukunft weiter genäht

Für eine Maske brauche sie gut 30 Minuten. Bis zu sechs Stunden am Tag widmet sie sich nun ihrem neuen Hobby. Doch die Produktion in der hauseigenen Schneiderei wird möglicherweise in den nächsten Tagen etwas gedrosselt werden. Die gute Nachricht ist nämlich, dass die Mitarbeiter des Krankenhauses nun wieder mit chirurgischen Masken versorgt sind, da der Bestand aufgefüllt werden konnte.

Aufhören zu nähen, das will Stéphanie Damm-Kraus dennoch nicht. Eine Beruhigung der Lage scheint nämlich momentan nicht in Sicht und so will sie in Zukunft Familie, Freunde und Bekannte mit ihren Masken versorgen. Und selbst wenn sie keinen 100-prozentigen Schutz für den Träger bieten, so leisten sie einen kleinen Beitrag, um die Verbreitung des Virus zumindest einzudämmen.

Der Zweck von Mund-Nasen-Masken „Eine Hygienemaske über Mund und Nase verringert in erster Linie die Anzahl von Erregern, die vom Anwender in seine Umgebung ausgeatmet werden“, steht auf der Internetseite des deutschen Robert-Koch-Institutes für Krankheitsüberwachung und -prävention. Sie sind also nicht zum Schutz vor Ansteckungen konzipiert worden und daher auch nicht dazu geeignet. Chirurgen tragen sie, damit keine infektiösen Tröpfchen aus ihrem Atemtrakt in den Operationsbereich gelangen. Dennoch ist das Tragen solcher Masken für Privatleute nicht nutzlos. Mehr als dem Schutz des Trägers dienen sie dem Schutz anderer und dazu, das Übertragungsrisiko zu senken. Besonders da Covid-19-Infizierte nicht von Anfang an Symptome zeigen. Im Schnitt treten diese erst nach fünf Tagen auf. So können Infizierte andere anstecken, selbst wenn sie noch nicht wissen, dass sie krank sind. Da die Maske aber nicht 100 Prozent dicht ist, bietet sie keine absolute Sicherheit. Außerdem müssen solche Masken regelmäßig gewechselt werden. Wogegen die Mund-Nase-Maske aber unter Umständen schützen kann, ist vor einer sogenannten Schmierinfektion durch den häufigen Griff an Mund und Nase. Wichtigste Grundsätze sind also nach wie vor: Abstand halten und Hände waschen. Seit dieser Woche sucht die Regierung via Internet auch Freiwillige, die Masken nähen. Mehr auf: www.govjobs.lu

