Schutz vor Medikamenten-Mogelpackungen

Ein digitaler Code soll dafür sorgen, dass Arzneimittel absolut fälschungssicher sind. Auch die Apotheken in Luxemburg mussten aufrüsten.

Pro Jahr werden in der Europäischen Union rund 100 Fälle von Medikamentenfälschung aufgedeckt. Eine neue EU-Richtlinie (2016/161) soll nun verhindern, dass falsche Präparate in die Lieferkette gelangen. Seit dem 9. Februar ist die EU-Verordnung auch in Luxemburg in Kraft. Sowohl das Fälschen von Medikamenten, die in Apotheken verkauft werden, als auch deren Diebstahl und anschließender Weiterverkauf sollen nun unmöglich sein.

Für den Verbraucher zeigt sich die neue Sicherheitsmaßnahme an der Verpackung von verschreibungspflichtigen Medikamenten ...