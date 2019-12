Mit einem nationalen Aktionsplan will das Umweltministerium den Schwund der Bestäuberinsekten stoppen.

Schutz für Bestäuber

Jacques GANSER

Sie sind so klein und unscheinbar, dass ihr langsames, aber stetes Verschwinden fast nicht bemerkt wird: Hautflügler, Zweiflügler, Schmetterlinge und auch Käfer gehören zu der Familie der Bestäuber. Ihre Rolle ist diskret, aber für das Überleben der Menschheit wohl kruzial: Weltweit schaffen diese Insekten mit ihrer Bestäubungsleistung einen wirtschaftlichen Gegenwert von rund 150 Milliarden Dollar. 85 Prozent der Blütenpflanzen werden von Bienen, Schmetterlingen und Käfern bestäubt, der Beitrag zum Erhalt und zur Erholung der Biodiversität ist unschätzbar.



Vielfältige Impakte

Doch die Fließbandbefruchter sehen einem weltweiten Niedergang entgegen. Die industrielle Landwirtschaft mit ihrem Pestizideinsatz macht den Insekten zu schaffen. Klimawandel, Lichtverschmutzung, eingewanderte Arten und die Zerstörung der Lebensräume durch Bebauung oder Flurbereinigung sind weitere Belastungsfaktoren, die in den letzten Jahren zu einem einzigartigen Artenschwund geführt haben. So sind in Luxemburg rund 10 Prozent der Insektenarten vom Aussterben bedroht, zwischen 30 und 40 Prozent der Arten verzeichnen rückläufige Bestände.



"Das Verschwinden der Insekten ist wissenschaftlich erwiesen, die Ursachen sind komplex, aber bekannt", so Umweltministerin Carole Dieschbourg während der Vorstellung des nationalen Aktionsplanes zur Erhaltung der Bestäuber. Der Aktionsplan wurde bereits im Koalitionsabkommen angekündigt, nun soll er mit Leben erfüllt werden. "Wir wollen vor allem konkrete Maßnahmen umsetzen, die Resultate bringen", so Dieschbourg. Zuerst aber soll eine solide Informationsbasis für diese Problematik erstellt werden. Anschließend folgen konkrete Vorschläge, um die Sterblichkeit der Bestäuber zu senken.



Workshops und Mitsprache



"Es geht aber auch darum, ein öffentliches Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen", so Dieschbourg. Deshalb setzt das Umweltministerium ab dem 14. Januar auf eine Reihe von Workshops, an denen Vertreter aus dem Umweltbereich, der Landwirtschaft, der Wissenschaft und den Gemeinden sein werden. Ihre Vorschläge werden dann in den nationalen Aktionsplan einfließen. Ob die gesteckten Ziele erreicht werden, soll regelmäßig überprüft werden.