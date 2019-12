75 Jahre nach der Ardennenoffensive tritt eine neue Generation mit neuen Fragen an die Mahnmäler des Landes. Am Schumannseck will man sich diesen dank des Interreg-Projekts Land of Memory mit offenen Ohren stellen.

Schumannseck: Auf der Suche nach dem Gedenken 2.0

Wenn sich am Montag am National Liberation Memorial (NLM) am Schumannseck erneut die Autoritäten des Landes vor den Opfern der Ardennenoffensive und des Zweiten Weltkriegs verneigen, so wird der Blick diesmal wohl ebenso sehr in die Zukunft als in die Vergangenheit gerichtet sein. 75 Jahre nach den Schrecken von damals ist heute so klar wie nie zuvor: Zur Aufrechterhaltung einer lebendigen Erinnerungskultur bedarf es künftig mehr als mahnender Appelle. Eine Gesellschaft im Wandel

Eine Nachkriegsgeneration, der bald schon kein Austausch mehr mit Zeitzeugen vergönnt sein wird, und eine Gesellschaft, der immer mehr Menschen angehören, die aufgrund auswärtiger Wurzeln keinen direkten Bezug zur Luxemburger Geschichte haben, treten mit neuem Blick und neuen Fragen an die Gedenkstätten heran ...